Haberler

Polonya'da manastırda bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 yaralı, zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Jaroslaw kentindeki Benedikten Manastırı'nda bıçaklı saldırıda 4 erkek ve 1 kadın yaralandı, hastanede 1 kişi kurtarılamadı. Polis, 31 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı; iki yaralının durumu ağır.

Polonya'nın Jaroslaw kentindeki Benedikten Manastırı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Podkarpackie bölgesindeki Jaroslaw kentinde bulunan Benedikten Manastırı'nda yerel saatle 09.30 sıralarında bir Ukrayna vatandaşının bir kişiye bıçakla saldırdığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre şüpheli, 4 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 1'i, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis, 31 yaşındaki katil zanlısını olay yerinde gözaltına aldı.

Jaroslaw İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Dlugosz, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini teyit etti.

Polis ekiplerinin olayın kesin seyri ve koşullarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı

90+24'te akılalmaz olay!

Alanya'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Muğla'da Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Yaptıkları kameralara yansıdı

Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Kameradan kaçamadı
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar