Polonya'da manastırda bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 yaralı, zanlı gözaltına alındı

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Polonya'nın Jaroslaw kentindeki Benedikten Manastırı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Podkarpackie bölgesindeki Jaroslaw kentinde bulunan Benedikten Manastırı'nda yerel saatle 09.30 sıralarında bir Ukrayna vatandaşının bir kişiye bıçakla saldırdığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre şüpheli, 4 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 1'i, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis, 31 yaşındaki katil zanlısını olay yerinde gözaltına aldı.

Jaroslaw İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Dlugosz, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini teyit etti.

Polis ekiplerinin olayın kesin seyri ve koşullarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA