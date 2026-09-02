Polonya Başbakanı: İHA fabrikası yangını sabotaj

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinde Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) parçaları sağlayan fabrikada çıkan yangını "kundaklama, sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Başbakan Tusk, kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda, Skarzysko-Kamienna kentinde ülkenin en büyük özel savunma şirketlerinden WB Group tarafından işletilen tesiste 31 Ağustos gecesi çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, Polonya ve Ukrayna ordularına İHA parçaları tedarik eden fabrikadaki yangını "kundaklama, sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Savcılar, yangını yabancı bir istihbarat teşkilatının talimatıyla gerçekleştirilen olası bir "terör suçu" kapsamında soruşturduklarını bildirmişti. Yangının tesise yanıcı madde içeren düzenek yerleştirilmesiyle çıkarıldığı iddia ediliyor.

Yangın nedeniyle tesiste yaklaşık 3,5 milyon avro değerinde hasar meydana geldi.

Tusk, toplantıda ayrıca 30 Ağustos'ta ülkenin doğusundaki Lublin kentinde uçak bileşenleri üreticisi JFG Composites'e ait üretim ve depo tesisinde çıkan yangına da değindi.

Lublin'deki yangının sabotaj olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Tusk, "Üretimin niteliği göz önüne alındığında bunun da kundaklama olma ihtimalini göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Yaklaşık 60 itfaiyeci, 2 bin metrekarelik tesiste çıkan yangını söndürmek için yaklaşık 7 saat mücadele etmişti. Tesisteki hasarın yaklaşık 6,9 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının gelecek aylarda yalnızca Kiev için değil, NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler için de kritik olacağı uyarısında bulundu.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Daha önce, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya, olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, dün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA