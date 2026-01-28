Haberler

Polonya Dışişleri Bakanı, Elon Musk'ı Rusya'nın Starlink'i kullanmasına göz yummakla suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski, Elon Musk'ı Starlink'in Rus güçleri tarafından savaş suçu işlemek için kullanılmasına izin vermekle suçladı. Musk, bu iddialara sert bir yanıt verdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Elon Musk'ı, Starlink ağının Rus güçlerince kullanılmasına izin vererek "savaş suçlarından para kazanmakla" suçladı.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsünce (ISW) yayımlanan araştırmada, Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağının, Rus güçlerince giderek daha fazla kullanıldığını ve söz konusu sistem sayesinde Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının menzilinin genişlediği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Sikorski de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ISW'nin araştırmasını alıntıladığı paylaşımda, "Hey büyük adam Elon Musk, Rusların Starlink'i Ukrayna şehirlerini hedef almak için kullanmasını neden durdurmuyorsun?" ifadesini kullandı.

Sikorski, savaş suçları üzerinden para kazanmanın Musk'ın markasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Musk ise Sikorski'nin paylaşımına, "Bu salyası akan embesil, Starlink'in Ukrayna'nın askeri iletişiminin belkemiği olduğunu bile fark etmiyor." yanıtını verdi.

İkili geçen yıl da X'ten tartışmıştı

Musk ile Sikorski arasında geçen yıl da X üzerinden tartışma yaşanmış, Musk yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna sağlanan Starlink hizmetine işaret ederek "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun belkemiğidir. Eğer onu kapatırsam, tüm cephe hatları çöker." ifadelerine yer vermişti.

Sikorski ise bu paylaşıma karşılık olarak Ukrayna'nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti.

Musk, aynı gün yaptığı paylaşımda Sikorski'ye, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

Milletvekilini uyuşturup tecavüze kalkıştı! İşte verilen ceza
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok