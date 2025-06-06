Polonya, ABD Yapımı Black Hawk Helikopterleri Alımını Askıya Aldı

Polonya, ABD Yapımı Black Hawk Helikopterleri Alımını Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, 32 adet S-70i Black Hawk helikopteri alım sürecini askıya aldığını duyurdu. Savunma Bakan Yardımcısı Bejda, kararın mevcut jeopolitik duruma dayandığını ve eğitim ile ağır nakliye helikopterlerine öncelik verileceğini belirtti.

Polonya'nın, ordusu için ABD yapımı 32 S-70i Black Hawk helikopteri alımını askıya aldığı belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda ile Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Bejda, Black Hawk'ların alımına ilişkin sürecin askıya alındığını söyledi.

Bejda, sürecin önceki hükümet döneminde başlatıldığını ancak hiçbir zaman nihai bir anlaşmaya varılmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir sözleşmeyi feshetmiş değiliz. S-70i Black Hawk helikopterlerinin alımına ilişkin yürütülen süreci kapattık. Bu karar, mevcut jeopolitik durumun ve Ukrayna'daki savaşın gidişatının analizine dayanmaktadır." dedi.

"İmzalanmamış bir şeyi iptal edemezsiniz." diyen Bejda, bunun sadece "yeni öncelikler doğrultusunda bir sürecin kapatılması" olduğunu ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Kukula ise helikopter programlarının önceliklerini değiştirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Gelecekteki savaşların getireceği meydan okumalara daha iyi uyum sağlamanın gerektiğini belirten Kukula, Polonya ordusunun artık eğitim, taarruz, deniz ve ağır nakliye helikopterinin tedarikine öncelik vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Planlanan alım, Polonyalı havacılık firması PZL Mielec'in tesisinde üretilecek ABD yapımı 32 adet S-70i Black Hawk helikopterini kapsıyordu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

Komşu kavgasında doktor, kadını hastanelik etti
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.