Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatının 184'ncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile ilçede görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Polisten jandarmaya pastalı sürpriz

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatının 184'ncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile ilçede görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatının 184'nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile ilçede görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı. Emniyet mensupları tarafından hazırlanan polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. Polis ekipleri, jandarma mensuplarını tebrik ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öte yandan İstasyonda görevli Komiser Rıdvan Peker ve beraberindeki polis ekipleri ile jandarma mensuplarının uygulama noktasına giderek, "Kahraman jandarma teşkilatımızın yiğit erleri, teşkilatımızın 184. yıl dönümü kutlu olsun" anonsunda bulundu.