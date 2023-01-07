Polisler için "İnfaz edildi" diyen Barış Atay geri adım attı: Peki şehit edilmesi, rahatladınız mı?

HDP listesinden milletvekili seçilip daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçiş yapan Barış Atay, katıldığı programda şehit edilen polisler için, "İnfaz edildi" diye söz edince seyircilerden tepki gecikmedi. Atay, daha sonra sözlerini, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye düzeltti.

HDP listesinden seçilip daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Milletvekili Barış Atay, Oğuzhan Uğur'un BaBaLa TV adlı YouTube kanalında Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Barış Atay, programda kullandığı ifadelerle tepkilerin odağı haline geldi.

"PEKİ, ŞEHİT EDİLMESİ, RAHATLADINIZ MI?"

Atay, "Çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesi." dedi. Seyirciler "Şehit edilmesi" diye düzeltince Atay "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye konuştu.

"CİHATTA MISINIZ ARKADAŞLAR?"

Atay sözlerine şu şekilde devam etti: "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?"

BARIŞ ATAY KİMDİR?

1981'de Almanya'da doğan Barış Atay, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu. 2011 yılında ise Kadir Has Üniversitesinde Sinema-TV alanında yüksek lisansa başlamıştır. Atay, önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynadı. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı. Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteriyle dikkat çekti. 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.