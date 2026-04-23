Bolu'da Polislerden İlkokul Öğrencilerine 23 Nisan Sürprizi

BOLU'da polis ekipleri, bir grup ilkokul birinci sınıf öğrencisini kafeyi götürüp, hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı hem bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Köroğlu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, okullarından minibüsle alınıp kentteki bir kafeye götürüldü. Öğrenciler, polislerle birlikte top havuzunda oynayıp, kaydıraktan kaydı. Polisler, minik öğrencilerle birlikte eğlenceli zaman geçirerek bayramlarını kutladı. Öğrencilerin yaşadığı mutluluk görüntülere yansıdı.

