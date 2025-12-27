Polise kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

KONYA'nın Kulu ilçesinde aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerine av tüfeği ve kurusıkı tabancayla ateş açan Suriye uyruklu Abdülaziz M., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138620'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, daha sonra da av tüfeğiyle polis ekiplerine ateş açtı. Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Abdülaziz M.'nin polis ekiplerine ateş açtığı tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada av tüfeği, av tüfeğine ait fişekler; tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan Abdülaziz M., Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.