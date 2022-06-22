Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis'ten Dünya Yenilenebilir Enerji Günü değerlendirmesi Açıklaması

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, yaşadığımız birçok sorunun çözümü olabilir. Enerjiden başlayarak bu büyük yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için birlikte hareket etmeliyiz. Burada uygulanacak olan stratejinin bütüncül, aynı zamanda cesaretlendirici ve özendirici olması lazım." ifadelerini kullandı.

Bitlis, 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, atmosferde giderek artan karbon emisyonunun diğer sera gazları ile birleşerek iklimde değişikliğe neden olduğunu ve bunun da birçok yıkıcı doğa olayını beraberinde getirdiğini belirtti.

Karbon emisyonunun neden olduğu iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin stratejik önemde olduğunu aktaran Bitlis, "Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlara göre, iklim değişimi hızlandı, yaygınlaştı ve yoğunlaştı. Artık dünyanın her yerinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini görüyoruz. Can kayıpları, yüz milyar dolarları aşan maddi zararlar, yok olan tarım arazileri bizlere gösteriyor ki eğer topyekun bir seferberlik içinde olmazsak tablo kötü bir noktaya gidecek." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanılarak karbon emisyon yoğunluğu azaltıldı

Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding'in iklim değişikliği ve su güvenliği için yürüttüğü çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi (CDP) içinde yer alıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarındaki performans notumuzu B- seviyesine yükselttik ve globalde bu nota sahip 33 Türk şirketinden biri olduk. Üretim sahalarımızda, operasyonlarımızda, ofislerimizde ve genel müdürlük binamızdaki elektrik enerjisi tüketimimizin yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktayız. Yanı sıra entegre iklim dostu yaklaşımımız ile yatırımlarımız ve yürüttüğümüz operasyonel verimlilik projeleri sayesinde emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede, üretim ve kapasite dalgalanmalarından arındırılmış Kapsam I-II karbon emisyon yoğunluğu azaltım oranımızı yüzde 53'e yükselttik.

2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynak kullanımı ile Kapsam II emisyonlarımızı sıfırlamak istiyoruz. Biz istiyoruz ki bütün sanayicimizle birlikte bu büyük dönüşümü gerçekleştirelim. Sadece üretim tesisleri yetmez, konutlarda, ticarethanelerde, kamu iştiraklerinde ve çiftliklerde de temiz enerji merkezli bir yeşil dönüşüm şart. Topyekun bir seferberlikle sadece dünyayı içine düştüğü varoluşsal krizden çıkarmakla kalmayacağız, enerjide arz güvenliğini de sağlayacağız. Ayrıca maliyetlerde bir stabilizasyon yakalayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, yaşadığımız birçok sorunun çözümü olabilir. Enerjiden başlayarak bu büyük yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için birlikte hareket etmeliyiz. Burada uygulanacak olan stratejinin bütüncül, aynı zamanda cesaretlendirici ve özendirici olması lazım."

Bitlis, iklim değişikliği ile mücadele, enerjide arz güvenliği ve maliyetlerde dengelenme için yenilenebilir kaynak kullanımının stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, emisyonların azaltılması için yatırım ve teknolojik dönüşümün de plana hızla alınması gerektiğini bildirdi.