'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı, kaçtığı Antalya'da yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı, kaçtığı Antalya'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Çevikbaş - Güncel
 - Güncelleme:
'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı, kaçtığı Antalya'da yakalandı

ISPARTA'da, telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıttığı Ü.S.'nin 600 bin lirasını dolandıran M.T., 47 güvenlik kamerasının 36 saatlik kaydı izlenerek, kaçtığı Antalya'da yakalandı.

ISPARTA'da, telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıttığı Ü.S.'nin 600 bin lirasını dolandıran M.T., 47 güvenlik kamerasının 36 saatlik kaydı izlenerek, kaçtığı Antalya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da, Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.S.'yi telefonla arayan M.T., kendisini 'polis' olarak tanıtıp para istedi. Kandırdığı Ü.S.'nin adresine gelen M.T., içinde 600 bin lira olan çantayı aldıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ü.S., polise başvurdu. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOBÜSLE ÖNCE ŞANLIURFA'YA SONRA ANTALYA'YA GEÇMİŞ

İş yerleri, ara sokaklar ve caddelerdeki 47 güvenlik kamerasında 36 saatlik kaydı inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. M.T.'nin, Kutlubey'deki Ü.S.'nin evine ara sokaklardan dolaşıp, gözlükle ve yüzünü gizleyerek geldiği, para dolu çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre ara sokaklarda gezdiği ve cami lavabosuna girip, kıyafetini değiştirdiği saptandı. Ara sokaklarda yürüyerek Isparta Otogarı'na gelip, bilet alan M.T.'nin Şanlıurfa'ya giderek birkaç gün kaldığı sonra da Antalya'nın Kumluca ilçesine geldiği tespit edildi. Polisin takibiyle M.T., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente getirilen M.T., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Isparta Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title