Ankara merkezli 11 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 24 tutuklama

Güncelleme:
Ankara merkezli 11 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin 12 mağduru 50 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan operasyonla 24 şüpheli tutuklandı.

ANKARA merkezli 11 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi toplam 50 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla yönlendirdikleri 12 mağdurdan toplam 50 milyon TL menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli'de operasyon başlattı. Operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
