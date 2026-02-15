Haberler

Ankara merkezli 11 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 22 tutuklama

Güncelleme:
Ankara merkezli 11 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, ‘Adınız terör örgütüne karıştı’ diyerek mağdurlardan para ve ziynet eşyası talep ettiği belirlendi.

ANKARA merkezli 11 ilde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları 11 kişiye kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, 'Adınız terör örgütüne karıştı' diyerek para ve ziynet eşyası istediklerini belirledi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları para ve ziynet eşyaları ile dövizleri bozdurtarak kendi hesaplarına gönderttikleri, bu yöntemle toplam 87 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para almaya giderken maske ve şapka taktıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

