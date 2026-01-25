Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Bahçelievler'de polis, kovaladığı şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı.

Yenibosna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Polisler de yaya olarak şüphelinin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında bir polis memuru, kaldırımda motosikletiyle bekleyen kuryeden yardım istedi.

Kuryenin arkasına binerek takibe devam eden polis, şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemede yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Polisin kuryenin motosikletiyle kovalamacaya devam etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.