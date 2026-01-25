Haberler

Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de polis, peşinden koştuğu şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Bahçelievler'de polis, kovaladığı şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı.

Yenibosna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Polisler de yaya olarak şüphelinin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında bir polis memuru, kaldırımda motosikletiyle bekleyen kuryeden yardım istedi.

Kuryenin arkasına binerek takibe devam eden polis, şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemede yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Polisin kuryenin motosikletiyle kovalamacaya devam etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler