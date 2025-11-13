Polis Memurunun Cinneti: Eşi ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Anne F.G. (31) ile kızları M.E.G. (10) ve M.G'nin (4) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirel Mahallesi'nde dün polis memuru M.G, cinnet getirerek evlerinde eşi F.G. ile kızları M.E.G. ve M.G'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. M.G, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.