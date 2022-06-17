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Polis memuru, tabancasıyla iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Polis memuru, tabancasıyla iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polis memuru M.A., beylik tabancasıyla iki çocuğunu öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polis memuru M.A., beylik tabancasıyla iki çocuğunu öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Dokuz Eylül Havacılar Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla çocukları S.A. ve D.S.A.'yı öldürdü. M.A., ardından aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede polis memuru ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor."


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Gaziemir İzmir Güncel Haberler

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