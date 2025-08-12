Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Kutlu Mahallesi 454'üncü Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında evinden çıkıp otoparkta bulunan aracına doğru yürüyen polis memuru, araçların arasından çıkan sokak köpeklerinin üzerine geldiğini iddia edip, tabancasını çıkararak ateş etti. Kurşunun isabet ettiği köpeklerden biri ölürken, diğerleri kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

"HEDEF GÖZETMEDEN 1 EL ATEŞ ETTİM"

İfadesine başvurulan polis memuru, açık otoparktaki aracına giderken 4 köpeğin havlayarak üzerine geldiğini, bu sırada panikle korkutmak amaçlı hedef gözetmeden 1 el ateş ettiğini ileri sürdü.

GÖRGÜ TANIĞI: ARKA ARKAYA SİLAH SESİ DUYDUM

Mahallelilerden görgü tanığı Şerife Yılmaz, olay anında balkonda oturduğunu belirterek, "Köpeklerin önce havlama seslerini duydum, birine saldırma gibi. Ondan sonra arka arkaya silah sesi duydum. Ondan sonra köpeğin acı acı bağırmasını duydum. Ondan sonra köpeklerin oradan çıkıp arka arkaya çıktıklarını gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.