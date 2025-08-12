Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Ankara'nın Mamak ilçesinde polis memuru, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis ifadesinde 1 el ateş ettiğini söylerken görgü tanığı arka arkaya silah sesi duyduğunu söyledi.

Kutlu Mahallesi 454'üncü Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında evinden çıkıp otoparkta bulunan aracına doğru yürüyen polis memuru, araçların arasından çıkan sokak köpeklerinin üzerine geldiğini iddia edip, tabancasını çıkararak ateş etti. Kurşunun isabet ettiği köpeklerden biri ölürken, diğerleri kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

"HEDEF GÖZETMEDEN 1 EL ATEŞ ETTİM"

İfadesine başvurulan polis memuru, açık otoparktaki aracına giderken 4 köpeğin havlayarak üzerine geldiğini, bu sırada panikle korkutmak amaçlı hedef gözetmeden 1 el ateş ettiğini ileri sürdü.

Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

GÖRGÜ TANIĞI: ARKA ARKAYA SİLAH SESİ DUYDUM

Mahallelilerden görgü tanığı Şerife Yılmaz, olay anında balkonda oturduğunu belirterek, "Köpeklerin önce havlama seslerini duydum, birine saldırma gibi. Ondan sonra arka arkaya silah sesi duydum. Ondan sonra köpeğin acı acı bağırmasını duydum. Ondan sonra köpeklerin oradan çıkıp arka arkaya çıktıklarını gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZeki Anti:

şimdi ittaparlar bıraksaydın ısırsaydı ne olurdu ki diyecekler.. Kendilerine saldırmıyor ki bu hayvanlar, saldırsa bakın neler yapıyorlar..

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Napsın adam. Nefs-i müdafaa.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Saldırıyor ise sonu hüsran olmalı

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Habercinin yazdığı "Saldırdığını ileri sürdüğü" şu ifadeye bak. Sanki polis durduğu yerde fantazi olsun diye köpeğe ateş ediyor. Haber diye yazarken kelimelere dikkat etmeden bos beleş yazılmış yazı. Ne yapsın polis köpeğin kendisini ısırmasını bekleyip öylemi kendisini korusaydı.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırv4jsgcdct:

Bu hayvanları savunanlar, vebal sizlerin ve zamanında önlem almayan devletin boynunadır. Yıl sonunda sizin yüzünüzden oluşacak katliamı izleyin.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
