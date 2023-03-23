Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu (2)

ÇOCUKLARI, TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞKocaeli'nin Körfez ilçesinde Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı.