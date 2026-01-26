Haberler

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarını JASAT yakaladı

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarını JASAT yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandıran 2 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA'da cep telefonuyla aradıkları R.A.'yı kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 1 milyon 800 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Haliliye ilçesinde yaşayan R.A.'nın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, mağdurun, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan ziynet eşyasını bu kişilere teslim ettiği belirlendi. Olayın ardından JASAT ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 20 iş yeri ve ikamete ait toplam 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Görüntülerin analiz edilmesi sonucu şüpheli profiline uyan 5 kişi tespit edildi. Sanal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen fotoğraflar mağdura gösterildi ve M.E. isimli şüpheli teşhis edildi.

Gözaltına alınan M.E.'nin ifadesinde suçu H.B. isimli kişiyle birlikte işlediğini söylemesi üzerine bu kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı

Rojin Kabaiş'in daha önce hiç yayınlanmamış videosu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat