Polis ekiplerinin çalışmalarında adeta cephanelik ele geçirildi

-Polis ekiplerinin 2 haftalık çalışmalarında;245 şahıs yakalanarak, 46 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek ve 356 adet fişek ele geçirildi.

HATAY - Hatay'da polis ekiplerinin 2 haftalık çalışmaları neticesinde; toplamda 245 şahıs yakalanarak, 46 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek ve 356 adet fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10.07.2023 - 24.07.2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; 66.875 şahıs sorgulanırken, 14.500 araç kontrol edildi. Hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 132, çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs olmak üzere toplamda 245 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 35'i tutuklan cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda; 46 adet tabanca,9 adet av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek,14 adet kesici alet, 18 adet namlu, 15 adet dipçik, 17 adet el kundağı ve 356 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık malzemesi olan; beyaz eşya, İnşaat malzemeleri, 120 kilogram bakır kablo, 20 adet kalorifer peteği, 10 adet klima, antika eşya, çelik kasa, asansör malzemeleri ve bisiklet ele geçirildi. Ayrıca hurda nakil belgesi olmayan 120 araçta bulunan hurdalar, döküm sahasına döktürüldü.