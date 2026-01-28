Haberler

Motorize polis ekibinden merhum silah arkadaşlarının çocuğuna sürpriz kutlama

Aydın'da motosikletli polis timleri, vefat eden meslektaşları Ersin Cıstak'ın oğlu Enes Cıstak için duygu dolu bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. 13 yaşına basan Enes'e hediyeler ve pasta sunuldu.

AYDIN'da 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri, geçen 29 Temmuz'da hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın oğlu Enes Cıstak (13) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekiplerinde görev yapan Ersin Cıstak, geçen 29 Temmuz'da anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cıstak'ın oğlu Enes Cıstak'ın 13'üncü doğum gününde babasının silah arkadaşları sürprizdoğum günü etkinliği düzenledi. Cıstak Ailesinin oturduğu Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine giden motorize polis ekipleri, Enes Cıstak'a hediyeler ile pasta götürdü. Pastanın mumlarını üfleyen Enes, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Enes'in annesi Şenay Cıstak duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
