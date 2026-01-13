Haberler

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan aileyi polis ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 aylık bebekli aile, polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yoğun kar yağış nedeniyle 5 aylık bebekleriyle yolda mahsur kalan aileyi polis ekipleri kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yediağaç Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazi araçları ile yolda kalan aileye kaldıkları yerden kurtararak evlerine ulaşmalarını sağladı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
