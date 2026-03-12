Haberler

Polatlı'da trafik denetimi

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada yüksek sesli müzik sistemleri olan araçlara ceza kesildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada, sonradan otomobillere takılan yüksek sesli müzik sistemleri, amfi ve subwoofer gibi ekipmanlara karşı çalışma yaptı. Çok sayıda araç kontrol edilirken, sürücülere özellikle APP plaka konusunda bilgilendirme yapıldı. Denetimde kurallara uymayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı. Araçlarında yüksek sesli müzik sistemi bulunan sürücülere 21 bin TL para cezası kesilirken, araçları ise 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
