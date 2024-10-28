Üye Girişi
Haberler

Polatlı'da "Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Polatlı'da
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı, terörü lanetledi.

Kaymakam Bulacak, "Bizler bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir örgüt, hiçbir şer güç bu ülkeye, bu topraklara zarar veremeyecektir. Yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Kaymakam Bulacak, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar bu toprakları vatan kılan bütün şehitleri ve Ankara TUSAŞ saldırısında canlarını veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Yürüyüşe, Kaymakam Murat Bulacak ile Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Garnizon Komutan Vekili Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel

Yerel Haberler Polatlı Güncel ankara

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede ikinci yarı başladı

Kıran kırana maçta ikinci yarı başladı
2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi 'Resmen cinayet' dedi

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü
Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.