Polatlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Program, Hükümet Konağı'nda Kaymakam Atilla Kantay, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi'nin tebrikleri kabulüyle başladı.

Şehir Stadı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende öğrenciler şiirler okudu, gösteriler yapıldı.

Kaymakam Kantay, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin küllerinden yeniden doğan bir milletin destanı olduğunu söyledi.

Cumhuriyeti ilelebet yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirten Kantay, kurtuluşun kavgasında cihat eden, çabalayan, kanını döken muhteşem ecdadı unutmayacaklarını kaydetti.

Program, zabıta motorize birlikleri, motosiklet kulübü üyeleri ve öğrenci gruplarının geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
