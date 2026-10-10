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Plan International Belçika'da 9/10 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığını açıkladı

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Plan International Belçika Ulusal Direktörü Isabelle Verhaegen, ülkede her 10 kız çocuğundan 9'unun cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Dün akşam Gent'te düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 900 kişi katıldı, kampanyada 206 bin 988 avro bağış toplandı.

Uluslararası çocuk hakları kuruluşu Plan International'ın Belçika Ulusal Direktörü Isabelle Verhaegen, ülkede her 10 kız çocuğundan 9'unun cinsel tacize maruz kaldığını belirterek, kız çocuklarının güvenliğine dikkati çekmek amacıyla kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya konuşan Verhaegen, dün akşam Gent kentinde kız çocuklarının güvenliğine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.

Yürüyüşe yaklaşık 900 kişinin katıldığını belirten Verhaegen, aynı zamanda başlattıkları kampanyada ise 206 bin 988 avro bağış toplandığını duyurdu.

Verhaegen, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sokakta taciz ve cinsel şiddete karşı güçlü bir mesaj verdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde her 10 kız çocuğundan 9'u cinsel tacize maruz kaldı. Dünya genelinde ise kadınların yaklaşık üçte biri yaşamları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete uğradı. Bunu asla normal kabul etmemeli ve kabullenmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Direktör Verhaegen, ilk kez düzenlenen "Her Walk (Onun Yürüyüşü)" etkinliğinde toplanan bağışların dünya genelinde kız çocuklarını güçlendirmeyi ve özgürlüklerini kısıtlayan toplumsal normları değiştirmeyi amaçlayan projelerde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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