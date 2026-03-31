Emniyete imza vermeye plakasız motosikletle gelen ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza

Emniyete imza vermeye plakasız motosikletle gelen ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet müdürlüğüne plakasız motosikletle gelen N.K.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve motor ile şasi numarasının kazınması nedeniyle toplam 86 bin lira para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına plakasız ve motor ile şasi numarası kazınmış motosikletle gelen sürücü N.K.'ye 86 bin lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki emniyet hizmet binasına imza vermeye gelen N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti bina girişinde durdurdu. Yapılan incelemede sürücü N.K.'nin ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının bulunmadığı ve motor ile şasi numarasının kazındığı belirlendi. N.K.'ye ilgili maddelerden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme