Plaka Tanıma Sistemleri kayıtlarıyla 9 bin 278 araca işlem yapıldı - Haberler

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Plaka Tanıma Sistemleri kayıtlarıyla 9 bin 278 araca işlem yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Plaka Tanıma Sistemleri kayıtlarıyla 9 bin 278 araca işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) sayesinde yılbaşından bu yana aranan, çalıntı, ikiz plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araca işlem yapıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) sayesinde yılbaşından bu yana aranan, çalıntı, ikiz plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araca işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla kara yollarına 80 bin 901 kamera, 4 bin 183 PTS yerleştirildi. Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihleri arasında; çeşitli suçlar nedeniyle aranan 5 bin 442 araç tespit edildi, 930 çalıntı araç bulundu. Ayrıca 8 araç trafikten menedildi, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araca adli ve idari işlem yapıldı.

PTS NASIL ÇALIŞIYOR

Polis ve jandarma karakollarına yapılan, kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının sisteme tanımlanmasının ardından ihbar edilen aracın PTS bulunan herhangi bir güzergahtan seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine alarm gönderiliyor. Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plaka ve haciz-yakalamalı araç tespit edilmesi halinde kolluk personeline otomatik olarak alarm gönderilmesiyle aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.


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