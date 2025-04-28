PKK Yürütme Komitesi'nden Abdullah Öcalan'a Destek Mesajı

(ANKARA) - Terör örgütü Pkk'nın Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" doğrultusunda Pkk'nın kendini feshetmesi için yapılması beklenen PKK kongresini Öcalan'ın yönetmesini beklediklerini duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, "27 Şubat tarihli Çağrı'da belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok" denildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın ardından örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi için yapılması beklenen PKK kongresine ilişkin PKK Yürütme Komitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hareket ve halk olarak biz, Önder Apo'nun 27 Şubat tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını' tümüyle sahiplendik ve geçen iki aylık süre içinde de doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya çalıştık. 1 Mart ve Newroz açıklamalarımızda bu durumu ve tutumumuzu net bir biçimde ortaya koyduk. AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen, bu açıklamalarda ifade ettiğimiz karar ve tutumu sürdürüyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz. DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Önder Apo'nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli Çağrı'da belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok. Bu durumun değişmesini, Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak herkesin dört gözle beklediği parti kongresini yönetir hale gelmesini diliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bu ayın sonunda sürecin "belli bir aşamaya geldiği bir takım gelişmeler" beklediklerini açıklamasının ardından, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan da bu hafta önemli gelişmeler olabileceği mesajını vermişti.