PKK/YPG, Suriye Ordusuna Mensup 11 Askeri Alıkoydu
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde PKK/YPG terör örgütü, kontrol noktasına giren 11 Suriye askeri alıkoydu. Olay, Deyr Hafir bölgesinde gerçekleşti ve bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoyduğu bildirildi.
Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/ Ypg'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.
Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/ Ypg arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel