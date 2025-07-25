PKK/YPG, Suriye Ordusuna Mensup 11 Askeri Alıkoydu

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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde PKK/YPG terör örgütü, kontrol noktasına giren 11 Suriye askeri alıkoydu. Olay, Deyr Hafir bölgesinde gerçekleşti ve bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoyduğu bildirildi.

Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/ Ypg'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/ Ypg arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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