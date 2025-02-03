Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG İsrail'e sığındı

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sivil yönetiminin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine konuştu.

"İÇ SAVAŞA YOL AÇAR"

Suriye'deki birçok bölge ve kesimin kendi yönetimine sahip olduğunu öne sürerek, herkesin tek bir sistem altında toplanmasının "iç savaşa yol açacağı" tehdidinde bulundu.

"SURİYE ORDUSUNA ANCAK ÖZEL STATÜYLE KATILABİLİRİZ"

Ahmed, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye yönetimine yönelik yaptırımların kaldırılma hazırlıklarından da rahatsız olduklarını belirterek, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin yeni Suriye ordusuna ancak özel statüyle katılabileceğini savundu.

"İSRAİL'İN SÜRECE DAHİL OLMASI GEREK"

"İsrail ve Yahudi halkı rol almadığı takdirde" Orta Doğu'da demokratik bir çözümün gerçekleşmeyeceğini iddia eden Ahmed, Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliği için "İsrail'in sürece dahil olması gerektiğini" öne sürdü.