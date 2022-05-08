PKK terör örgütünden hain plan! Mehmetçik'i bu kez bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalıştılar
- Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Mehmetçik'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen terör örgütleri kahpe planlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyon bölgelerini mayın tarlasına çevirmek gibi yöntemlere başvuran PKK terör örgütü bu kez maket bir uçağı bombalarla donatarak TSK üs bölgesine yolladı. Mehmetçik'in dikkati sayesinde önlenen saldırıda maket uçak ateş altına alınarak düşürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Hem terör mevzileri ve teröristler vuruluyor hem de terör örgütü PKK- Ypg'nin saldırıları engelleniyor. Terörden temizlenen bölgelere üs bölgeleri kuruluyor.
Operasyonlar sırasında Mehmetçik'in karşısına çıkamayan teröristlerin bölgeyi mayın tarlasına çevirdiği rapor edilirken, güvenlik güçlerini de bomba yüklü maket uçaklarla hedef almaya çalıştıkları ifade edildi.
5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni maket uçakla hedef almak istedi. Edinilen bilgilere göre teröristler tarafından bir maket uçak patlayıcıyla donatıldı. Teröristlerin hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üs bölgesi vardı ancak teröristlerin istediği olmadı. Güvenlik güçleri üs bölgesine yaklaşan maket uçağı fark etti, patlayıcı yüklü maket uçak ateş altına alınarak düşürüldü.
Teröristlerin maket uçak taktiği bir ilk değil. Daha önce de yurt içinde ve yurt dışında Türk güvenlik güçlerine yönelik maket uçak saldırısı olmuş ve saldırılar Mehmetçik'in dikkati sayesinde önlenmişti.