PKK Operasyonunda 3 Doktor Gözaltına Alındı

(BİTLİS) - Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarını tedavi ettikleri tespit edilen 3 doktor, İstanbul'da yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı belirtildi. PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri tespit edilen 3 doktorun İstanbul'da gözaltına alındığına ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul ilinde yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."