PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
 - Güncelleme:
PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı

HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya'da saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist S.H., tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya'da saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist S.H., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990- 2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Çelik ve Murat operasyonlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katılan PKK'lı terörist S.H.'nin adresini belirledi. Ekipler, PKK'lı teröristi Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu. Hatay'a getirilen S.H. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Hatay, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title