Üye Girişi
Haberler

PKK/KCK Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, örgütün sözde değer ailesi olarak niteledikleri, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölen ailelere maddi destek verdikleri MASAK raporları ile tespit edilen 4 kişi ile birlikte örgüt ile iltisaklı bulunan toplam 9 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, örgütün sözde değer ailesi olarak niteledikleri, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölen ailelere maddi destek verdikleri MASAK raporları ile tespit edilen 4 kişi ile birlikte örgüt ile iltisaklı bulunan toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sabah saatlerinde Bursa ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda MASAK raporları ile tespit edilen 4 kişinin, örgütün sözde değer ailesi olarak nitelendirilen yakınları terör örgütü içerisinde bulunan veya örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölen ailelere maddi destek verdiklerini, bu ailelere alışveriş kartları dağıttığını belirledi. 5 kişinin de örgütle iltisaklı olduğu yurda giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu oldukları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dağıtılmak üzere bulundurulan çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 4'ünün işlemleri devam ederken, yabancı uyruklu 5 şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turist rehberleri kanunu nedir, kimler turist rehberi ve seyahat acentesi olabilir 2024? Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! 14 Şubat Lazio - Bayern Münih maçı canlı yayın izle! Rüyada siyah at görmek! Rüyada Siyah at görmek diyanet! Pişmanlık sözleri: Pişmanlık ile ilgili sözler nelerdir? En pişmanlık duyulan sözler! Son pişmanlık sözleri, son pişmanlık neye yarar sözleri! 1. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 1. Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 1. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Warriors LA Clippers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 15 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 2. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 2. İkinci Cumhurbaşkanı kimdir? 2. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada balina görmek ne demektir? Rüyada balina görmek anlamı nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hakim Ziyech yok mu? Sparta Prag maçında Hakim Ziyech neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Galatasaray - Sparta Prag maçının oranları ne, kim favori?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title