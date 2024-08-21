PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasının sorumlusu İstanbul'da yakalandı
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.