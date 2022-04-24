PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

ANKARA (DHA) - TERÖR örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheliden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 48'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette gözaltında bulunduğu 12 günlük sürede, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamında delillendirme çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda terörle mücadele uzmanlarınca, elde edilen dijital materyaller üzerinde dijital kazıma yöntemiyle çalışma yapıldı.