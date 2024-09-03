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PKK Avrupa yapılanması üyesi İzmir'de tutuklandı

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PKK silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen bir kişi İzmir'de tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı İzmir'deki ikamet adresinde yakalandı.

Pkk silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 kişi İzmir'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde, Irak (Şengal) bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir ve Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde zanlı, İzmir'deki ikamet adresinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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