Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in ailesine şehadet haberi verildi
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Gültekin'in Yedikule İlyas Bey Caddesi'ndeki baba ocağına gelerek, aileye şehadet haberini iletti.
Evine Türk bayrağı asılan şehidin 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.
Gültekin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel