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Piyade Onbaşı Recep Çetin'in Cenazesi Konya'da Defnedildi

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Seydişehir'de düzenlenen törene, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çetin, için Seydişehir'de tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Sıtkı Beydilli tarafından Seyyidharun Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından Çetin'in cenazesi, Kızılcalar Mezarlığına defnedildi.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

Çetin'in Iğdır'daki 5 Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlandığı ve sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akciğer yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Recep Çetin Seydişehir Ankara Onbaşı Piyade Konya Yaşam Güncel Haberler

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