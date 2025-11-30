Haberler

Pitbull Saldırısında İki Çocuk Yaralandı

Pitbull Saldırısında İki Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları, komşularının tasmasız pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, köpeğin kapının önünde ağızlıksız ve tasmasız şekilde dururken saldırdığını belirten baba Adem Öztürk, "Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece çocuklarımın yüzüne bakamayacağım" dedi.

Olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Öztürk ailesi, akşam saatlerinde pazar alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndü. Baba Adem Öztürk, ailesini apartmanın önünde bıraktıktan sonra arabasını park etmek üzere uzaklaştı. Bu sırada çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan Anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, daire boşluğunda 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Anne Öztürk'ün yardım çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çocukların, yüz ve göğüs bölgesinden yaralandığı tespit edildi. Çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ'

Baba Adem Öztürk, ailesi ile birlikte pazar alışverişi yapmaya gittiğini ve eve dönünce ailesini kapının önünde bıraktığını söyledi. Arabasını park edip ailesinin yanına gideceğini belirten Öztürk, "Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum" dedi.

'KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER'

Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, "Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.