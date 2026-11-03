Pistorius, Almanya'nın GCAP savaş uçağı projesine katılımında hızlı karar istedi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Japonya, İtalya ve İngiltere tarafından yürütülen Küresel Muharebe Havacılık Programı (GCAP) adlı yeni nesil savaş uçağı projesine ülkesinin katılımı konusunda hızlı karar verilmesini istediklerini söyledi.

Bakan Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Berlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pistorius, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın GCAP ile ilgili şu anda sahip oldukları sözleşme statüsüne ulaşmak için 5 yıl boyunca müzakere ettiklerini belirtti.

Zamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, tarafların Almanya'yı dahil etmeye istekli olup olmadığının ve böyle bir katılımın şartlarının neler olabileceğinin çok hızlı bir şekilde netleşmesini istediklerini ifade etti.

Pistorius, bu konuda ilk görüşmeyi yaptıklarını, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla da kısa süre içinde görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Daha sonra hangi koşullarda bunun mümkün olabileceği konusunda ilk hissiyatın oluşacağını kaydeden Pistorius, "Ardından da bir sonraki adımları atacağız ya da atmayacağız." ifadesini kullandı.

Kararın ne zaman verileceğine ilişkin soruya Pistorius, "Mümkün olduğunca çabuk. Hepimiz, burada kaybedecek zamanımız olmadığı konusunda tamamen hemfikiriz." yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, 8 Ekim'de Berlin'de yaptığı açıklamada ülkesinin İtalya ve Japonya ile yürüttüğü GCAP adlı yeni nesil savaş uçağı projesine Almanya'nın katılımına açık olduğunu belirtmişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 28 Ekim'de Japonya temasları sırasında yaptığı açıklamada, Japonya ile savunma sanayisi alanındaki ortaklığı yenilikçi projelerle güçlendireceklerini belirterek "Bu kapsamda savaş uçağı üretimi alanında da bir işbirliğinin mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Almanya'nın Fransa ve İspanya ile yürüttüğü Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) projesinin, şirketler arasındaki üretim payı anlaşmazlıkları nedeniyle iptal edilmesi, Alman hükümetini alternatif arayışlarına yönlendirmişti.

Kaynak: AA