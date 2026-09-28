Haberler

Ping Ping ve Fu Shuang Atlanta'ya indi, 10 yıl hayvanat bahçesinde kalacaklar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ping Ping ve Fu Shuang Atlanta'ya indi, 10 yıl hayvanat bahçesinde kalacaklar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'den gönderilen dev panda çiftini taşıyan FedEx kargo uçağı, pazar günü ABD'nin Atlanta kentine indi. Ping Ping ve Fu Shuang'ın Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde 10 yıl kalması bekleniyor.

ATLANTA, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği Ping Ping ve Fu Shuang adlı dev panda çiftini taşıyan FedEx kargo uçağı, pazar günü erken saatlerde ABD'nin güneydoğusundaki Atlanta kentine iniş yaptı.

Atlanta Hayvanat Bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki anlaşmaya göre, iki dev pandanın 10 yıl süreyle Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde kalması bekleniyor.

Xinhua'nın edindiği bilgiye göre Çinli veterinerler ve bakıcılar, pandaların varışına hazırlanmak ve karantina, eğitim ve yeni ortama uyum süreçlerine destek olmak üzere önceden Atlanta'ya gelmişti.

Atlanta Hayvanat Bahçesi Koleksiyon ve Koruma Başkan Yardımcısı Gina Ferrie, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, dev pandaların "iki yıllık uzun bir aranın ardından" hayvanat bahçesine dönecek olmasından büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Ferrie, "Ping Ping ve Fu Shuang'ın gelişine uzun süredir hazırlanıyorduk. Onlara en iyi yaşam koşullarını sunmak amacıyla yaşam alanlarında geniş yeni gündüz odaları, son teknoloji zoolojik aydınlatma ve zemin sistemleri dahil pek çok iyileştirme yaptık" dedi.

17 Mart 2020 doğumlu erkek panda Ping Ping ile 18 Ekim 2020 doğumlu dişi panda Fu Shuang, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

Trump coştu! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var
Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek