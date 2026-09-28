Ping Ping ve Fu Shuang Atlanta'ya indi, 10 yıl hayvanat bahçesinde kalacaklar

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ATLANTA, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği Ping Ping ve Fu Shuang adlı dev panda çiftini taşıyan FedEx kargo uçağı, pazar günü erken saatlerde ABD'nin güneydoğusundaki Atlanta kentine iniş yaptı.

Atlanta Hayvanat Bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki anlaşmaya göre, iki dev pandanın 10 yıl süreyle Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde kalması bekleniyor.

Xinhua'nın edindiği bilgiye göre Çinli veterinerler ve bakıcılar, pandaların varışına hazırlanmak ve karantina, eğitim ve yeni ortama uyum süreçlerine destek olmak üzere önceden Atlanta'ya gelmişti.

Atlanta Hayvanat Bahçesi Koleksiyon ve Koruma Başkan Yardımcısı Gina Ferrie, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, dev pandaların "iki yıllık uzun bir aranın ardından" hayvanat bahçesine dönecek olmasından büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Ferrie, "Ping Ping ve Fu Shuang'ın gelişine uzun süredir hazırlanıyorduk. Onlara en iyi yaşam koşullarını sunmak amacıyla yaşam alanlarında geniş yeni gündüz odaları, son teknoloji zoolojik aydınlatma ve zemin sistemleri dahil pek çok iyileştirme yaptık" dedi.

17 Mart 2020 doğumlu erkek panda Ping Ping ile 18 Ekim 2020 doğumlu dişi panda Fu Shuang, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua