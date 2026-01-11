Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan trafik denetimini ziyaret ederek, personele kolaylık diledi. Ayrıca, Lüleburgaz'da kaçak dökülen 500 ton atık temizlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, trafik denetimine katıldı.

Özderin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı önünde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret etti.

Denetimlere ilişkin ekiplerden bilgi alan Özderin, personele çalışmalarında kolaylık diledi.

Boş araziye kaçak dökülen atıklar temizleniyor

Lüleburgaz ilçesinde boş araziye kaçak dökülen atıklar temizlendi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy yolu Umurca Köprüsü mevkisinde bir alanda kaçak atık döküldüğünü belirledi.

Bölgeye dökülen yaklaşık 500 ton sanayi atığı ve evsel atık iş makineleri ile temizlendi.

Ekipler, atıkları bırakan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
