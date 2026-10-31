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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Kaynarca'da yaşlıları evinde ziyaret etti

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Kaynarca beldesinde yaşayan İsmail Küçük ve İhsan Çelikel'i evlerinde ziyaret etti. Ziyarette yaşlılarla sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Kaynarca beldesinde ikamet eden İsmail Küçük ve İhsan Çelikel'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Servis şoförleri bilgilendirildi

Vize'de, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Ayhan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile servis şoförleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaştırılması, trafik kurallarına harfiyen uyulması, araç içi güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ayhan, geleceğin teminatı öğrencilerin emniyetli şekilde taşınmasının birincil önceliği olduğunu belirterek, özveriyle görev yapan tüm servis şoförlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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