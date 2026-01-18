Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında Hasan ve Ayşegül Kenar ailesini evinde ziyaret etti. Ayrıca, Kırklareli'nde besicilere yönelik kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Hasan ve Ayşegül Kenar ailesini evinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nde besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İnece beldesinde, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde, kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı