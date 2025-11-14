Haberler

Pınarhisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Poyralı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Yaralanan biri çocuk 5 kişi sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
