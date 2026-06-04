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Kırklareli'nden kısa kısa

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, bursluluk sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Pınarhisar'da Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, İbrahim Dalkılıç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul ve çevresinde alınan mevcut güvenlik önemleri değerlendirilerek ek tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, okul giriş ve çıkış saatlerinde alınan trafik önemleri ile dikkat edilmesi gereken tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.

Akdemir'den başarılı öğrencilere tebrik mesajı

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Akdemir, mesajında, Namık Kemal Ortaokulundan 9, Çakıllı ve Sergen ortaokullarından ise birer öğrencinin bursluluk sınavını kazanarak önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Öğrencilerin azim, gayret ve disiplinli çalışmalarıyla güzel bir başarı elde ettiklerini aktaran Akdemir, mesajında şunları kaydetti:

"Bu başarıya ulaşan öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum. Eğitim hayatları boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Gururumuz olan öğrencilerimizi, ailelerini ve eğitim camiamızı tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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