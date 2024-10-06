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Pınarhisar'da Öğrencilerle Buluşma ve Doğal Gaz Çalışmaları

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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üniversite öğrencileriyle etkinlikte bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Ayrıca, Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları ve halk oyunları kursları hakkında bilgi verildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Talay, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istek ve önerilerini dinledi.

Öğrencilerin hayatlarını kent yatırımlarıyla kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Talay, öğrencilerin eğitim hayatlarına en iyi katkıyı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Halk oyunları kursu devam ediyor

Vize Belediyesince açılan halk oyunları kursu sürüyor.

Belediye kapalı düğün salonunda yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen kursta, Trakya Roman, zeybek ve Karadeniz kategorilerinde eğitimler devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğal gaz çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları yürütülüyor.

GAZDAŞ ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde ana hat ve servis hatları çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Özalp, doğal gaz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde vatandaşların ev içi doğal gaz tesisatlarını yaptırması gerektiğini ifade eden Özalp, vatandaşların abonelik işlemlerini de gerçekleştirebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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