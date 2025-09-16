Pınarhisar'da Köylere Hizmet Toplantısı ve Babaeski'de Yeni Çocuk Parkı

Pınarhisar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Köy muhtarlarının isteklerini dinleyen Özderin, köylere en iyi şekilde hizmet etmek için herkesin var gücüyle çalıştığını belirtti.

Toplantıya, il genel meclisİ üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Çocuk parkı yapılıyor

Babaeski ilçesinde çocuk parkı yapımı devam ediyor.

Babaeski Belediyesince Gündüz Onat Festival Alanı'nda yapılan parkta oyun gruplarının montajı sürüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Trakya'nın en büyük açık alan oyun parkını inşa ettiklerini ifade eden Yayla, park içerisinde kaykay ve bisiklet pistinin de yapıldığını belirtti.

Çocuklar için yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını dile getiren Yayla, "Bizim en büyük gücümüz çocuklarımızdır. Onların sevgisi bizlere güç verir, neşeleri Babaeski'ye umut katar. Daha mutlu, daha çok çocuk sesinin yankılandığı bir Babaeski için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.