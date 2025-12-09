Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmelerini denetlendi. Ürünlerin son tüketim tarihlerinin yanı sıra hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Pehlivanköy'de ise tarım ürünlerinin fiyatları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede marketler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihlerini, hijyen koşullarını ve muhafaza şartlarını kontrol etti.

Tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi

Pehlivanköy ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar izlenmesi, tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenmesi ve takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarım ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi, alış ve satış fiyatları incelendi.

Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
