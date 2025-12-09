Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede marketler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihlerini, hijyen koşullarını ve muhafaza şartlarını kontrol etti.

Tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi

Pehlivanköy ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar izlenmesi, tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenmesi ve takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarım ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi, alış ve satış fiyatları incelendi.

Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.